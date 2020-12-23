Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı

Van'da soğuk hava dalgasının başlamasıyla dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle 174 mahalle ve 198 mezra olmak üzere 372 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Grup Mahallesi’nin yollarını açmak için çalışma yapan ekipler, kar ve tipiden dolayı zor anlar yaşadı. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.



TEZKERE ALAN ASKER, MAHALLE YOLUNDA KAR ENGELİNE TAKILDI



Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar ve kara gömülen araçlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Tezkere alan bir asker ise bindiği taksi ile Ortanca Mahallesi’ne giderken, kar ve tipiden dolayı yarı yolda geri dönmek zorunda kaldı. Taksi sürücüsü İzzettin Deniz, yoğun kar yağışı nedeniyle Van'a geri dönmek zorunda kaldığını belirterek, “Yollar çok kötü. Bölgede tipi ve sis hakim. Tezkere alan bir askeri evine götürecektim. Ancak yollar kapalı olunca gidemedim" dedi.



ÇOBAN, KOYUN SÜRÜSÜ İLE ZOR ANLAR YAŞADI



Merada koyunlarını otlatan çoban Mevlüt Ağanas ise kar ve tipiden dolayı zor anlar yaşadı. Çoban, koyunlarını mahalle sakinlerinin yardımıyla ağıllarına geri getirmek zorunda kaldığını söyledi.