Van'da çığ düştü: 1 mahalle ve 8 mezraya ulaşım kapandı

Güncelleme Tarihi:

#Van#Çığ#Çatak
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 16:32

Van’ın Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi ve 8 mezraya ulaşımın sağlandığı grup yolu, düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün gece saatlerinde Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi grup yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yola çığ düştü. Çığ nedeniyle bir mahalle ve 8 mezraya ulaşım sağlanan yol kapandı. Evlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar, kar kütlelerinin üzerinden yürüyerek ulaşım sağlamaya çalıştı.

Mahalleli, kış aylarında sık sık benzer olayların yaşandığını belirterek, çığ tehlikesine karşı kalıcı önlemler alınmasını ve yeni bir yol güzergahı yapılmasını talep etti.

Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

