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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 18:14,Son Güncelleme:/

Van'da çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına yarına kadar ara verildi

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Van'da çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına yarına kadar ara verildi

Van Valiliği, çığın düştüğü bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalara ara verildiğini, çığ altında kalan bir itfaiye eri için yarın yapılacak değerlendirme sonucu yeniden çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası bugün sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmalarına, meteorolojik veriler, teknik heyetin sahada yaptığı incelemeler ve havanın kararması nedeniyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama-kurtarma çalışmalarına 7 Şubat'ta (cuma günü) gün ağarmasıyla birlikte, teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası başlanacaktır. Bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılan çığ bölgesinde, profesyonel ekipler çığ altında kaldığı değerlendirilen (1) itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yapacaktır." 

 

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