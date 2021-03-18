MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da Çanakkale şehitleri anıldı
GeriGündem Van'da Çanakkale şehitleri anıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Van'da Çanakkale şehitleri anıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da Çanakkale şehitleri anıldı

VAN'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tuşba ilçesindeki Zeve Şehitlik Anıtı'nı ziyaret eden protokol üyeleri, çelenk ve karanfil bıraktı.

Vanda Çanakkale şehitleri anıldı
Van'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Zeve Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve halk katıldı. Zeve Şehitliği'ni ziyarette, anıt önüne çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çanakkale'de destan yazan atalarımızın düşmana Çanakkale geçilmez diyerek tüm dünyaya eşi benzeri görülmeyen bir mücadele örneği gösterdiğini belirtti.
Vanda Çanakkale şehitleri anıldı
Törende konuşan Vali Bilmez, şehitleri rahmet ve minnetle andığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Üzerinde yaşadığımız vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Kanlarınız ve canlarınızla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimiz, bizlere emanet ettiğiniz bu cennet vatanımızda ay- yıldızlı bayrağımız altında birlik ve beraberlik içinde yaşayabiliyor ve bugün burada Zeve Şehitliğinde sizleri anma şerefine nail olabiliyorsak şüphesiz ki bunu siz aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Çanakkale'de destan yazan atalarımız düşmana Çanakkale geçilmez diyerek tüm dünyaya eşi benzeri görülmeyen bir mücadele örneği göstermiştir. Bu büyük mücadele sırasında Zeve'de binlerce savunmasız vatan evladı şehit edildi. Şehitler günü olarak kutladığımız 18 Mart'ta gününde onları fatihalarla anmak için buradayız."

Yapılan konuşmanın ardından Vali Bilmez ile protokol ve vatandaşlar, şehitlik anıtına karanfil bırakıp, dua etti.

Vanda Çanakkale şehitleri anıldı

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi