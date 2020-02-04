Van'da, buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Erciş'in Karataşlar kavşağında meydana geldi. Buzlanan yolda, 1'i TIR olmak üzere 6 araç, sürücülerinin kontrolünden çıkıp, kayarak, çarpıştı. Zincirleme kazada 4 kişi, hafif yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, hasar gören araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Yolda tuzlama çalışması da yapıldı.