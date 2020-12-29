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AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 19:21 | Son Güncelleme:

Van'da bir terörist teslim oldu

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Van'da bir terörist teslim oldu
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Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 2012'de Van'ın Gürpınar ilçesinden terör örgütüne katılan ve 2012-2014 senelerinde Irak (Metina-Haftanin), 2014-2017'te Suriye, 2017-2020 yıllarında Irak (Gara-Pencewin-Asos) bölgelerinde faaliyet yürüten bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

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