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Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 14:39 | Son Güncelleme:

Van'da bir evde 732 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Van'da bir evde 732 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda, toz ve kubar esrardan oluşan 732 kilo uyuşturucu, 3 av tüfeği, silah üstü dürbün ve bir miktar av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi'nde bir şüphelinin ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti. Ekipler, 27 Ekim 2020 tarihinde şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 650 kilo toz esrar, 82 kilo kubar esrar, 3 av tüfeği ile silah üstü dürbün ve bir miktar av tüfeği fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

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