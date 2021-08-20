MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan’da bir araçta çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı
GeriGündem Van’da bir araçta çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2021 - 19:58 |  Son Güncelleme:

Van’da bir araçta çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van’da bir araçta çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği ’Irmak’ ile yapılan aramada 91 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. 

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği ’Irmak’ ile yapılan detaylı aramalarda 91 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi