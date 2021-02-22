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Gündem
Behçet DALMAZ/DHA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Van'da 'Bin parça' operasyonu

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Van'da 'Bin parça' operasyonu
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Van'ın Saray ilçesinde, polis ekiplerinin eve düzenlediği 'Bin parça' operasyonunda, 107 kilo 950 gram eroin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Saray ilçesine bağlı Çarmakköy Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" açıklamasına destek amaçlı düzenlenen 'Bin parça' operasyonunda, evde107 kilo 950 gram eroin ele geçirildi. C.K. ve Ş.K. yakalanarak, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 

Vanda Bin parça operasyonu


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