Van'da beyaz esaret! 141 yerleşim yerine ulaşım durdu, bir ilçede okullar tatil edildi

Van merkezde gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kardan dolayı kent genelinde 86 mahalle ve 55 mezra yolu ulaşıma kapanırken, bölgede sis de etkili oldu. Sisten dolayı görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

YOLLARIN AÇILMASI İÇİN MÜCADELE SÜRÜYOR

Kapanan 141 yerleşim yeri yolunun açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı.

EĞİTİME BİR GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ilçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle bugün (9 Şubat 2026) taşımalı eğitime ara verilmiştir." denildi.