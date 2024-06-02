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Van'da beton mikserinin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

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#Van#Trafik#Kaza
Vanda beton mikserinin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 15:54

Van'da yolun karşısına geçtiği bisikletine beton mikseri çarpan Öğretmen Selçuk Kaplan, yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün, ilçeye bağlı eski Emniyet Kavşağı'ndaki İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Beton mikseri, bisikletiyle yolun karşısına geçen Öğretmen Selçuk Kaplan'a çarptı. Çarpmayla Kaplan, beton mikserinin altında kaldı. Çevredekiler yaralının yardımına koşarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vanda beton mikserinin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaplan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaza anı ise mobese kameralarına anbean yansıdı.

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#Van#Trafik#Kaza

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