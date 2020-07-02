Van'da batan tekne ile ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i bugün adliyeye çıkarıldı

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı.



Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler üzerine başlayan, içinde Sedat Akbaş ile 55-60 kaçak göçmenin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları ise günlerdir sürüyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedi, gölden çıkarılırken, dün kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan olayla ilgili şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi.



Gözaltına alınan 11 kişi İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorguya alındı. Jandarmadaki İfadeleri tamamlanan 5 kişi, bugün adliyeye çıkarılırken, diğer 6 kişinin sorguları sürüyor.