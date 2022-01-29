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Van'da barajların doluluk oranı arttı

#Baraj#Van#Doluluk
Vanda barajların doluluk oranı arttı

Van'da sonbahar aylarında dip seviyeyi gören barajların doluluk oranı son yağışlarla birlikte arttı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bölgeye yağışların bu yıl özellikle kar şeklinde düşmesinin çok değerli olduğunu söyledi.

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Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklık, Van Gölü Havzası'nı önemli ölçüde etkiledi. Geçen yıl havza yeterince yağış almayınca, bölgedeki barajlar dip seviyesini gördü, bazı gölet ve dereler kurudu. Van Gölü'nün su seviyesi de metrelerce düştü. Sonbahar aylarında ise su seviyesinin düşmesi nedeniyle tarımda ve elektrik üretiminde kullanılamayan barajlar, bölge halkını da endişelendirdi. Van-Başkale yolundaki Gürpınar ilçesinde, sulama ve enerji üretimi için kurulan 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Baraj Gölü, eylül ayında son yılların en düşük seviyesini gördü. Kasım ayında Zernek Baraj Gölü'nün doluluk oranı yüzde 6, Erciş ilçesindeki Zilan Çayı üzerinde sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla kurulan Koç Köprü Barajı'nın doluluk oranı yüzde 3, Muradiye ilçesi sınırlarındaki Sarımehmet Baraj Gölü'nün ise su seviyesi yüzde 3 seviyelerini gördü. Bazı baraj göllerinde seviyenin düşmesiyle balık ölümleri de yaşandı.

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Vanda barajların doluluk oranı arttı


Bölgede son haftalarda etkili olan kar yağışıyla barajlardaki su seviyeleri yükseldi. Uzun süredir elektrik üretemeyen bazı barajlar, elektrik üretmeye başladı. Son yağışlarla Zernek Baraj Gölü’nün doluluk oranı yüzde 46’ya, Koç Köprü Baraj Gölü’nün yüzde 30’a, Morgedik Baraj Gölü’nün yüzde 77’ye, Sarımehmet Baraj Gölü’nün doluluk oranı ise yüzde 9’a çıktı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 100’e ulaştı. Yetkililer, bölgeye düşen karların erimesi ve barajlardaki buzun çözülmesiyle su seviyesinin daha da artacağını söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "Düşen yağışın kar şeklinde olması çok daha değerli. Özellikle havzanın içme ve kullanma suyunu karşılaması açısından, barajların doluluk oranlarının artması açısından Van Gölü'nün su seviyesinin iyileşmesi açısından şüphesiz çok değerli. Toprağın ihtiyaç duyduğu yer altı suyunun karşılanması açısından çok değerli" dedi.

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Vanda barajların doluluk oranı arttı



Prof. Dr. Alaeddinoğlu, yağışların, su sorununu ortadan kaldıracağı ve barajların doluluğunu artıracağı için suyla sorunun kalmayacağı anlamına gelmediğini belirterek, "Düşen yağışın miktarı şu an ne kadardır bilmiyorum. Bizim asıl su kaynaklarımızı besleyen yağış kar şeklide olandır. Ama önümüzdeki yaz sıcaklıkların ne kadar olacağını bilmeden düşen yağışın yeterli olduğunu, su ihtiyacımızı bütünüyle karşılayacağını söyleyemeyiz. Bu yağışlar şubat ve mart ayında da düşerse havza için çok olumlu ve pozitif bir gelişme olur" diye konuştu.

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#Baraj#Van#Doluluk

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