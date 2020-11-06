Van'da arazide uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesine bağlı Damlacık Mahallesi'nin Gölet mevkiinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, arazide arama- tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda 13 kilo 381 gram metamfetamin, 5 kilo 722 gram toz- esrar olmak üzere toplam 19 kilo 103 gram uyuşturucu ile 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Jandarma, uyuşturucu ve kaçak sigaraları saklayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.