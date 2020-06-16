MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da arazide taşlar arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin bulundu
GeriGündem Van'da arazide taşlar arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Van'da arazide taşlar arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da arazide taşlar arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin bulundu
Abone Olgoogle-news

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalına, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, boş arazide taşların arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar'a bağlı Ongün Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Kırsal alanda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde, arazide taşların arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle