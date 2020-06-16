Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Son Güncelleme:
Van'da arazide taşlar arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin bulundu
VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalına, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, boş arazide taşların arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar'a bağlı Ongün Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Kırsal alanda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde, arazide taşların arasına gizlenen 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle