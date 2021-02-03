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Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Van'da, arazide çuvallar içinde 68 kilo eroin ele geçirildi

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Van'da, arazide çuvallar içinde 68 kilo eroin ele geçirildi
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VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arazide çuvallar içinde 68 kilo eroin ele geçirildi.

​İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinin Yeşilağaç Mahallesi'ne bağlı Şekersuyu mevkisinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları arazi tarama çalışmalarında, çuvallar içinde toplam 68 kilo eroin ele geçirdi. Jandarma ekipleri, eroinle ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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