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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)
Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:57,Son Güncelleme:

Van'da arazide 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Van'da arazide 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, araziye gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp İlçesine bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, bölgede arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Aramalarda, araziye gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele eçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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