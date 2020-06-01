Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)
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Van'da arazide 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, araziye gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp İlçesine bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, bölgede arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Aramalarda, araziye gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele eçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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