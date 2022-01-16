Van'da apartman dairesine 'kaçak göçmen' baskını

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İki kira ödüyor gibiyim Aidat zamları yüzde 70’i aştı… Vatandaşlar ne yapabilir'İki kira ödüyor gibiyim!' Aidat zamları yüzde 70’i aştı… Vatandaşlar ne yapabilir?#Aidat Zammı
Taksicilerin genel kurulunda olay bitmiyor Kürsüden ip attıTaksicilerin genel kurulunda olay bitmiyor! Kürsüden ip attı #İstanbul
Güzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalyanın Godmotherı 86 yaşında hayatını kaybettiGüzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalya'nın 'Godmother'ı 86 yaşında hayatını kaybetti#Organize Suç
Ve belgeler sızdı... Korona resmen ona yaramışVe belgeler sızdı... Korona resmen ona yaramış!#ABD
İğrençsin patron Tantunici kendisini böyle savunduİğrençsin patron! Tantunici kendisini böyle savundu#Tantuni
Tansiyon düşmüyor... Bir kriz daha Suçluyu açıkladıTansiyon düşmüyor... Bir kriz daha! Suçluyu açıkladı#Ukrayna
Ada ülkesinin dünyayla bağı koptuAda ülkesinin dünyayla bağı koptu#Tonga
Demirören Holdingden Azerlotereyaya yatırımDemirören Holding'den Azerlotereya'ya yatırım#Demirören Holding
TikTokta tehlikeli moda... Grip ilaçlı ölüm yemeğiTikTok'ta tehlikeli moda... Grip ilaçlı ölüm yemeği #Tiktok
Yeni yıl kararı alıp spor yapmak Çoğu kişi şubat ortasında bırakıyor, peki pes etmeyenlerin sırrı neYeni yıl kararı alıp spor yapmak! Çoğu kişi şubat ortasında bırakıyor, peki pes etmeyenlerin sırrı ne?#SPOR
Sandığınızdan çok daha yaygın Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordumSandığınızdan çok daha yaygın! 'Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordum'#Sağlık
Kiracılarına dehşeti yaşatmıştı Kan donduran sözler...Kiracılarına dehşeti yaşatmıştı! Kan donduran sözler...#İstanbul
Ayrılık krizi büyüyor Hocasına sosyal medyadan tepki...Ayrılık krizi büyüyor! Hocasına sosyal medyadan tepki...#Anthony Martial
Güzin ile Baha şimdi ne yapıyor Tek pişmanlığım alkol bağımlılığımGüzin ile Baha şimdi ne yapıyor? 'Tek pişmanlığım alkol bağımlılığım' #Güzin İle Baha
Transparan Gülşen Kıyafeti olay oldu...Transparan Gülşen! Kıyafeti olay oldu...#Gülşen
HABERLERGündem Haberleri

Van'da apartman dairesine 'kaçak göçmen' baskını

#Van#Göçmen#Polis

VAN'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir apartman dairesine düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat bey Mahallesi, Gündüz 2'nci Sokak'taki bir apartmanın dairesinde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Baskında Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen ile göçmen ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Uzun süredir dairede kalan ve nefes almakta zorluk çeken göçmenler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından emniyete götürüldü. Kaçak göçmenlerin 21 gün süren yolculuğun ardından Afganistan'dan Van'a ulaştıkları belirlendi. Göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılın başından bu yana kaçak göçmenlerle mücadele kapsamında 21 olaya müdahale etti. Çalışmalarla 37 organizatör gözaltına alınırken, bunlardan 16'sı tutuklandı. Organizatörlere 615 bin 181 TL idari para cezası kesilirken, 5 araca da el kondu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#Göçmen#Polis

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil