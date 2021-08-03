Van'da ağır bilanço

Van’ın Başkale ilçesinde ve çevresinde önceki gün öğlen saatlerinde sağanak etkili oldu. Kırsal bölgelerinde etkili olan sağanak, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan 170 haneli Esenyamaç Mahallesi’nde sele neden oldu. Bir gün arayla meydana gelen sel yaklaşık yarım saat sürdü. Selin ardından bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki çalışmalar 32 iş makinesi ile yürütüldü.

900 HAYVAN ÖLDÜ

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışmalarında Esenyamaç Mahallesi’nde 11 evin kullanılamaz hale geldiğini, selin meydana geldiği Özalp, Çaldıran ve Başkale ilçelerine bağlı 21 mahallede şu ana kadar 900 hayvanın öldüğünü tespit ettiklerini ifade etti.

Yapılan hasar tespit çalışmalarında Van’ın 3 ilçesine bağlı mahallelerde 32 evin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen İnce, “Gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız. Altyapıda bazı bozukluklar ile dere ıslahı gereken çalışmalar var. İleriye dönük oralara yapılacak kalıcı projeleri de başlatmış durumdayız. Yaşamış olduğumuz bu felaketin de ihtiyaçlarını bir an önce giderecek devletin imkânlarını seferber ederek, yaralarımızı en kısa zamanda hep birlikte saracağız” diye konuştu.

Bu arada dün de Bayburt’un Demirözü ilçesinde etkili sağanağın neden olduğu selde, ev ile ahırları su bastı. Bayburt’ta da 6’sı büyükbaş 11 hayvan öldü.





Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara