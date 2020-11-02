Van'da Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı

Güvendik Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya olarak ilerleyen grubu görünce durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.