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Van’da Abdullah Zeydan’a 3 yıl hapis

Güncelleme Tarihi:

#Van#Abdullah Zeydan#Hapis Cezası
Van’da Abdullah Zeydan’a 3 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 07:00

VAN Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır’da 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Zeydan’ın katılmadığı duruşmada avukatı Mehmet Emin Aktar, savunma yapmak için süre istedi.

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Yargılamayı uzattığı gerekçesiyle bu talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Aktar, reddi hâkim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bu talebi de reddetti. Mahkeme heyeti, Zeydan’a ‘terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Avukat Aktar, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, “Temyiz yolu açık. Ve muhtemelen bir kez daha bozulacak” dedi.

Abdullah Zeydan da açıklamasında, “Halkın iradesine, demokrasiye karşı gerçekleşen bu hukuk garabetinin hiçbir hukuki temeli yoktur. Bizim başımıza gelen hukuksuzluklar, adaletsizlikler, zulüm yarın sizin başınıza da gelecektir. Onun için herkesin bu adaletsizlikler karşısında demokrasinin, adaletin yanında olmasını bekliyoruz” dedi. 

 

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#Van#Abdullah Zeydan#Hapis Cezası

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