Van’da 96 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 21, Başkale'de 18, Çatak'ta 25, Gevaş’ta 8, Gürpınar'da 10, Muradiye’de 3, Özalp’te 2, Saray’da 1 ve Tuşba ilçesinde ise 8 olmak üzere toplam 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.