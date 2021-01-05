Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)
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Van'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar kapsamında Çaldıran ilçesinin Burçakalan Mahallesi'nde şüphelenilen bir evde arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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