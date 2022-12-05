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Van’da 5 organizatör tutuklandı

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#Van#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon
Van’da 5 organizatör tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 08:59

Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 15 organizatörden 5’i tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Kasım - 4 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan 11 ayrı operasyonda; 15 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.

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#Van#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon

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