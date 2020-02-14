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DHA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 22:41,Son Güncelleme:/

Van'da 42 bin paket 'kaçak sigara' ele geçirildi

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Van'da 42 bin paket 'kaçak sigara' ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince ev ve ahırda yapılan aramada yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 41 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran’ın Soğuksu ve Çubuklu mahallelerinde kaçak sigara bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Soğuksu Mahallesi'nde bir ahırda yapılan aramada çeşitli markalarda 28 bin 900 paket, Çubuklu Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada ise 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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