×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Van#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 14:12

Van'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 14.04'te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Vanda 4,7 büyüklüğünde deprem

Kentin genelinde hissedilen deprem, Erciş'te paniğe neden oldu. Depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Van'da 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Haberin Devamı

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

 

Vanda 4,7 büyüklüğünde deprem

ÇATLAKLAR OLDU 

Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan deprem, özellikle Erciş ilçesinde paniğe neden olurken, Bedrettin Dalan Caddesi üzerinde inşaat halinde olan ve giriş katları faaliyete sokulan 3 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binanın alt katında bulunan otogaleride meydana gelen çatlaklar dikkat çekerken, halk, 23 Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğündeki depremi hatırlattığı için panik yaşadıklarını söyledi.

Vanda 4,7 büyüklüğünde deprem

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Van#AFAD

BAKMADAN GEÇME!