Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 14.04'te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kentin genelinde hissedilen deprem, Erciş'te paniğe neden oldu. Depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Van'da 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

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Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

ÇATLAKLAR OLDU



Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan deprem, özellikle Erciş ilçesinde paniğe neden olurken, Bedrettin Dalan Caddesi üzerinde inşaat halinde olan ve giriş katları faaliyete sokulan 3 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binanın alt katında bulunan otogaleride meydana gelen çatlaklar dikkat çekerken, halk, 23 Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğündeki depremi hatırlattığı için panik yaşadıklarını söyledi.