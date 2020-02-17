Van'da 343 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı

Bölgede günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı Van şehir merkezinde bir metreye yaklaşırken, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı. Kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle, Bahçesaray'da 71, Başkale'de 94, Çaldıran'da 14, Çatak'ta 57, Erciş'te 31, Gevaş'ta 8, Gürpınar'da 17, İpekyolu'nda 1, Muradiye'de 9, Özalp'te 23, Saray'da 9 ve Tuşba ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.