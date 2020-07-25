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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 25.07.2020 - 11:05,Son Güncelleme:

Van'da 319 metal sikke ele geçirildi

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Van'da 319 metal sikke ele geçirildi
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VAN'ın Muradiye ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 319 metal sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Muradiye ilçesinin Keçikıran Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 319 tarihi eser niteliği taşıyan metal sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi F.A. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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