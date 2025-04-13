Van'da 31 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "narkotik suçlarıyla mücadele’’ kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyetlerde 2 olay meydana gelmiş olup, yapılan aramada 31 kilo 822 gram metamfetamin ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.