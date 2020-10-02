Van’da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinin Vali Mithatbey Mahallesi’nde devriye görevi yaptı. Ekipler, 3 kişiden şüphelenerek durdurdu. Kimlik kontrolleri yapılan G.G., T.A., F.N.G.’nin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 157si beste halinde, 15i poşetlenmiş olarak uyuşturucu, 1 hassas terazi ile 9 bin 495 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.