MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da 3 kilo eroin ele geçirildi
GeriGündem Van'da 3 kilo eroin ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

Van'da 3 kilo eroin ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da 3 kilo eroin ele geçirildi

VAN'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda, araçtan sökülmüş 2 şaftın içine gizlenen 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Böğrüpek Mahallesi'nden diğer illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, mahallenin arazisinde arama-tarama faaliyeti yaptı. Araziye terk edilen araçtan sökülen 2 şaftın içine gizlenen 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi