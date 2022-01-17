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Van'da 3 ilçede okullar tatil edildi

#Van#Özalp#Saray

Van'da yoğun kar yağışıyla kapanan 702 mahalle ve mezra yolundan 510'u yeniden ulaşıma açıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede ise okullar bugün için tatil edildi.

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Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 335 mahalle ve 367 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından dün başlatılan çalışma sonucu 510 mahalle ve mezra yolu, yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 65 mahalle ve 127 mezra yolunun açılması için ise çalışmalara devam ediliyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Özalp ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullar ile Saray ve Gevaş ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liseler bugün için tatil edildi.

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