Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Valilik önünde gerçekleştirilen törene, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Osman Nuri Gülaçar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tebrikleri kabul eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Vali Bilmez, "Türk Milletimiz 29 Ekim 1923'te hiç kimsenin iradesine pranga vurulmayacağını bir kez daha gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti 97 yılın ardından geldiğimiz noktada, Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi, Lazı ve birçok etnik kökeniyle milli birlik ve beraberliğini Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi en iyi şekilde muhafaza etmiş milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Eli kanlı terör örgütleri DEAŞ, PKK ve FETÖ ülkemizi hedef olarak seçmişlerdir. Ama aziz milletimizin birlik ve beraberliği ile hainlere fırsat vermedik ve emin adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Bunun son örneğini de 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaşadık. O gün milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıktı ve bundan sonra da çıkacaktır" dedi.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından son buldu.