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Gündem
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Van'da 24 yıl hapisle aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı

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Van'da 24 yıl hapisle aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı
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VAN'da 'hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığı ihlali' suçlarından hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığı ihlali' suçlarından hakkında 24 yıl 2 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve 12 dosyadan aranması bulunan N.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, firari hükümlünün gideceği adresleri tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda N.İ. yakalanarak, gözaltına alındı. N.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

 

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