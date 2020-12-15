Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Son Güncelleme:
Van'da, 21 kilo eroin ele geçirildi
VAN'da, polisin durdurduğu araçta, 21 kilo 625 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında tespitini yaptıkları aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Araçta yapılan detaylı aramalarda 42 paket halinde 21 kilo 625 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili C.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle