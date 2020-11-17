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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Van'da 205 kilo eroin ele geçirildi

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Van'da 205 kilo eroin ele geçirildi
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VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde araçta ve Başkale ilçesi kırsalında dere yatağında yapılan aramalarda, 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, merkez İpekyolu ilçesinde narkotik köpeği 'Oskar' ile araçta ve Başkale ilçesi kırsalında ise dere yatağında arama yapıldı. Aramalarda 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili B.P.'nin gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.

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