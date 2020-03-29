Van'da 2 mahalle ve 2 mezra ile Doğu Karadeniz'de 2 köy Corona Virüsten karantinada

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları da dün akşam saatlerinden itibaren Corona Virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Güvenlik güçleri, karantinaya alınan bölgelerde yolları keserek giriş çıkışlara izin vermedi. Mahalle ve mezraların İstanbul'dan akrabalarının yanına gelen iki kişide Corona Virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı öğrenildi. Dışarıdan gelen kişilerin mahallede temas ettiği kişiler ise tek tek tespit edilerek sağlık taramasından geçirildi. Mahalle ve mezralardaki karantinanın 14 gün süreceği belirtildi.

Bu arada Van kent merkezi ve ilçelerinde, Corona Virüs önlemleri kapsamında belediyelerin dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

DOĞU KARADENİZ'DE 2 KÖY DAHA KARANTİNAYA ALINDI

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili köyü ile Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Yukarı Kulaca köyü Corona Virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Artvin'in Boçrka ilçesi Cami Camili köyü, 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında önlem alırken, cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor. Bu arada Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünden geçen Ardahan bağlantı yolu da tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ardahan'a gitmek isteyenler, Şavşat-Ardahan karayolunu kullanacak.

CORONA VİRÜS HASTASI İLE TEMASI BELİRLENDİ

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü Kocaeli'den gelen bir kişinin Corona Virüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasının belirlenmesi üzerine karantinaya alındı. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın bu ilde koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.

Doğu Karadeniz'de daha önce de Rize'de merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köy karantinaya alınmıştı.

KÜTAHYA’DA BİR KÖYDE KORONAVİRÜS KARANTİNASI

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyü, bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Kütahya Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin” denildi.

Karantina nedeniyle köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.