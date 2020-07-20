Van'da 2. dram

Van’ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran’da göçmen taşıyan bir tekne batmış, tekneden sadece Medeni Akbaş kurtulmuştu. Akbaş’ın jandarma ifadesinde teknede 70-80 civarında göçmenin olduğunu belirtmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu anda kadar Van Gölü’nden 59 göçmenin cesedi çıkarıldı. Olayın medyaya yansıması üzerine Van’da bulunan ve kendilerinden haber alınamayan Afgan, Paki ve İranlı 9 göçmenin ailesi Van Barosu Mülteci Komisyonu ile iletişime geçerek yakınlarının batan teknede olabileceğini, olayın yaşandığı günden beri yakınlarından haber alamadıklarını bildirdi.

SAVCILIĞA BAŞVURULDU

Olayın yaşandığı gün batan teknede olduğu düşünülen göçmenlerden biri de İran vatandaşı Pezhman Parvızı’ydi. Tekne faciasının yaşandığı gün ailesiyle görüşen Parvızı’den 27 Haziran’dan sonra haber alınamadı. Faciayı medyadan öğrenen Parvızı’nın İran’daki ailesi Van Barosu ile iletişime geçti. Ailenin kayıp oğulları için kimlik tespiti yapılmasını istemesi üzerine Van Barosu tarafından Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapıldı. Başvuru dilekçesinde, “...Bu olayda başvurucunun oğlundan kaza tarihi itibariyle haber alamaması ve hiçbir şekilde kendisine ulaşamaması nedeniyle başvurucu müşteki oğlunun da bu teknede olabileceğini düşünmektedir” ifadesi kullanıldı.

9 KİŞİDEN HABER YOK

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu’ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi avukat Mahmut Kaçan, şunları söyledi: “Tekne faciasını medyadan öğrenen aileler sosyal medya üzerinden bize ulaştı. Aileler olayın yaşandığı günden beri yakınlarından haber alamadıkları için yakınlarının batan tekneye binmiş olabileceğini söylüyorlar. Afganistan, İran ve Pakistan’da yaşayan aileler Türkiye’ye gelemedikleri için yakınlarının fotoğraflarını bize ilettiler. Aileler bize gönderdikleri fotoğrafların cenazelerle karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılmasını istiyorlar. Oğlundan haber alamayan İranlı bir babanın başvurusunu fotoğraflarla birlikte savcılığa ilettik. Diğer başvuruları da savcılığa ileteceğiz.”