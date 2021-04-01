Van'da, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi

Başkale'de, Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Esenyamaç Mahallesi'nde 5 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyulurken, soruşturma sürüyor.

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