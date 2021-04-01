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HaberlerGündem HaberleriVan'da, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

Van'da, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Van'da, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN’ın Başkale ilçesinde, Türkiye’ye İran üzerinden getirilen, çeşitli markalarda 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale'de, Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Esenyamaç Mahallesi'nde 5 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyulurken, soruşturma sürüyor.

 

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