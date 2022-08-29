Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Van’da 2 adet el bombası ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#VAN #El Bombası #Kaçakçılık
Van’da 2 adet el bombası ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 09:28

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 el bombası ve 1 adet elektronik kumanda ele geçirildi.

Haberin Devamı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “22-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 26 şişe halinde 26 litre alkol, 771 paket sigara, 36 bin adet dolu makaron, 210 bin adet boş makaron ele geçirilmiştir. 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda ise 2 el bombası ve 1 adet elektronik kumanda ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay çerçevesinde 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#VAN #El Bombası #Kaçakçılık

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens