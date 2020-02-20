Van’da 185 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 14, Başkale'de 128, Çatak'ta 12, Gevaş’ta 7, Gürpınar'da 23 ve Muradiye ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 185 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.