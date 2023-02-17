Van’da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı

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Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor. Jandarma ekiplerinin 1-16 Şubat tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 440 düzensiz göçmen, 40 göçmen kaçakçısı yakalanarak, kaçak göçmenleri taşıyan 23 araca el konuldu.

Yakalanan göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 göçmen kaçakçısı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.