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Van’da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı

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#Van#Göçmen#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 20:50

Van'da jandarma ekipleri tarafından 16 günde düzenlenen operasyonlarda 440 düzensiz göçmen yakalanırken, 11 kişi de göçmen kaçaklığından tutuklandı.

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Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor. Jandarma ekiplerinin 1-16 Şubat tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 440 düzensiz göçmen, 40 göçmen kaçakçısı yakalanarak, kaçak göçmenleri taşıyan 23 araca el konuldu.

Yakalanan göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 göçmen kaçakçısı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Van#Göçmen#Gözaltı

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