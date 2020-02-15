MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da 155 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
GeriGündem Van'da 155 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
VAN (İHA)
Haber Giriş: 15.02.2020 - 09:27,Son Güncelleme:/

Van'da 155 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da 155 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 155 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 34, Başkale’de 28, Çatak’ta 48, Edremit’te 1, Erciş’te 1, Gürpınar’da 33, İpekyolu’nda 1, Muradiye’de 2, Saray’da 1, Tuşba ilçesinde ise 6 olmak üzere toplam 155 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle