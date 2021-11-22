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Van'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı

#Van#Göçmen#Polis
Vanda 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı

VAN'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden adliyeye sevk edilen 13’ü tutuklandı. 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hukuk Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 15- 21 Kasım tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.

Ayrıca, kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan araç ve kaldıkları ev ve otel sahipleriyle organizatörlere toplam 239 bin 256 TL idari ceza uygulandı.

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#Van#Göçmen#Polis

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