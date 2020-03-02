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VAN (İHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 09:27,Son Güncelleme:/

Van’da 112 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

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Van’da 112 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
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Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 15, Başkale’de 19, Çatak’ta 40, Gürpınar ilçesinde ise 38 olmak üzere toplam 112 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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