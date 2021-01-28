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Gündem
Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Van'da 101 kilo eroin ele geçiren jandarma, 'İyi ki varsın Eren' yazdı

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Van'da 101 kilo eroin ele geçiren jandarma, 'İyi ki varsın Eren' yazdı
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VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 101 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler, uyuşturucu paketleriyle 'İyi ki varsın Eren' yazdı.

​İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri devam ediyor. Alınan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, dün Gürpınar'a bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, 4 çuval içinde toplam 101 kilo eroin ele geçirildi. Şüpheli T.A. ise gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, ele geçirdikleri eroin paketleriyle 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül (15) için 'İyi ki varsın Eren' yazdı.

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