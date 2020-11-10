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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Van'da 10 Kasım töreni

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Van'da 10 Kasım töreni
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VAN'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Vanda 10 Kasım töreni
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yılında, Van Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Van'daki 10 Kasım töreni, şiirlerin okunması ve yapılan konuşmalar ile son buldu.

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