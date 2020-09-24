Son dakika haberler: Van'da 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ''Van İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 1 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi. Teslim olan teröristle birlikte, 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 163’e yükseldi.'' açıklamasında bulundu.



VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Van Valiliği'nce jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu PKK'lı 1 teröristin İpekyolu ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.



Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun, 24 Eylül 2020 günü Van İli İpekyolu ilçesinde teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.



PKK’LI TERÖRİST EDİRNE’DE YAKALANDI



İçişleri Bakanlığı ayrıca, Yunanistan’a kaçmak isteyen 1 PKK’lı terörist Edirne’de yakalandığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:



Yunanistan’a kaçmak isteyen 1 PKK’lı terörist Edirne’de yakalandı. Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı. Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli’de faaliyet gösterdiği öğrenildi.