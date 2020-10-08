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HaberlerGündem HaberleriVan’da 1 kilo 274 gram eroin ile 302 gram metamfetamin ele geçirildi
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VAN (İHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 17:11 | Son Güncelleme:

Van’da 1 kilo 274 gram eroin ile 302 gram metamfetamin ele geçirildi

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Van’da 1 kilo 274 gram eroin ile 302 gram metamfetamin ele geçirildi
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Van-Bitlis Karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 1 kilo 274 gram eroin ile 302 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Van-Bitlis Karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktası'nda şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramda yolculardan birinin çantasında 1 kilo 274 gram eroin ile 302 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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