Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 97 sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte, şartlar ve detaylar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 97 sözleşmeli personel alımı için müracaat süreci başladı. Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.





NİT. KOD UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER E01 EBE 4 EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. E02 EBE 2 EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN KADIN DOĞUM SERVİSLERİNİN DOĞUMHANE BİRİMİNDE EN AZ BEŞ YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. E03 EBE 2 EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP, SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK HİZMETİ VEREN KURUMLARDA EBELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. H01 HEMŞİRE 10 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. H02 HEMŞİRE 2 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP, GENEL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. H03 HEMŞİRE 2 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP, HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. H04 HEMŞİRE 5 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK. H05 HEMŞİRE 5 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. H06 HEMŞİRE 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA EN AZ BİR YIL HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. H07 HEMŞİRE 4 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK. AYRICA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE EN AZ İKİ YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. H08 HEMŞİRE 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE EN AZ BEŞ YIL HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. AYRICA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI İLE YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI UYGULAYICI EĞİTİMLERİNİ ALDIĞINI BELGELEMEK. H09 HEMŞİRE 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE KADIN DOĞUM SERVİSİNDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. AYRICA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ, STERİLAZSYON EĞTİMİ VE NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI EĞİTİMİNİ ALDIĞINI BELGELEMEK. H10 HEMŞİRE 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE GENEL CERRAHİ, ORTOPEDİ VE DAHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ İKİ YIL

HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGLEMEK. H11 HEMŞİRE 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE ENDOSKOPİDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU

BELGELEMEK. H12 HEMŞİRE 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EN AZ İKİ YIL HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ

OLDUĞUNU BELGELEMEK. H13 HEMŞİRE 3 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ VEREN HASTANELERİN KULAK-BURUN-BOĞAZ VE GÖZ SERVİSLERİNDE EN AZ BİR YIL HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ

OLDUĞUNU BELGELEMEK. H14 HEMŞİRE 4 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİ İLE DOĞUMHANE VEYA PERİONATOLOJİ ÜNİTESİNDE EN AZ ÜÇ

YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK H15 HEMŞİRE 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN NÖROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ ÜÇ YIL

ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. H16 HEMŞİRE 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ SUNAN HASTANELERİN ÇOCUK SERVİSİNDE

HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. H17 HEMŞİRE 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ SUNAN HASTANELERDE EN AZ İKİ YIL ACIL SERVİS

HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H18 HEMŞİRE 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ SUNAN HASTANELERDE EN AZ İKİ YIL YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK AYRICA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI NEONATAL

RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI EĞİTİMİ ALDIĞINI BELGELEMEK. H19 HEMŞİRE 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ SUNAN HASTANELERDE EN AZ BİR YIL KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU

BELGELENDİRMEK. ST01 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 ANESTEZİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE GENEL YOĞUN BAKIM

ÜNİTESİNDE EN AZ BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. ST02 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 ANESTEZİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN AMELİYATHANE ÜNİTESİNDE EN AZ BEŞ YIL ANESTEZİ

TEKNİKERİ OLARAK ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. ST03 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 ANESTEZİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ SUNAN HASTANELERİN AMELİYATHANE ÜNİTESİNDE EN AZ ÜÇ YIL ANESTEZİ TEKNİKERİ MESLEK KODUYLA ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. AYRICA UYGULAMALI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZLARI

KULLANICI EĞİTİMİ ALDIĞINI BELGELEMEK. ST04 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK HİZMETİ VEREN KURUMLARDA İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ /AMBULANS VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ MESLEK KODUYLA ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGLENDİRMEK. AYRICA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAYICI KURSU EĞİTİMİ İLE AKILCI İLAÇ KULLANIMI EĞİTİMİ ALDIĞINI

BELGELENDİRMEK. DS01 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 YAŞLI BAKIM PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN KORONER ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİNDE EN AZ BEŞ YIL

ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. DS02 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ACİL TIP TEKNİSYENİ ALANINDAN MEZUN OLMAK VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EN AZ BEŞ YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. AYRICA ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ÇOCUK ENDOKRONOLOJİ POLİKLİNİĞİNDE HORMON VE TEST TEDAVİ UYGULAMALARI İLE HEMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNDE FAKTÖR KANAMA ZAMANI, KEMOTERAPİ TEDAVİ UYGULAMALARINDA DENEYİMLİ OLDUĞUNU

BELGELEMEK. DS03 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 LABORANT PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. LABORATUVAR ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. SANTRİFÜJ TÜRLERİ, POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR) VE ELİSA TEKNİKLERİ EĞİTİMLERİ İLE HORMON VE BİYOKİMYA CİHAZI APLİKASYON EĞİTİMİNİ ALDIĞINI

BELGELEMEK. DS04 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN TIBBİ BİYOKİMYA LABORAVUVARLARINDA EN AZ BEŞ YIL

ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. DS05 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE ALANI İLE İLGİLİ EN AZ ÜÇ YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. AYRICA ÜNİVERSİTE ONAYLI ÇOCUK VE YETİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ İLE HASTA DEĞERLENDİRME VE TEMEL UYGULAMALAR EĞİTİMİ ALDIĞINI

BELGELENDİRMEK DS06 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 DİYALİZ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ, İLK VE ACİL YARDIM, ACİL SERVİS VE EKG

EĞİTİMİ BELGELERİNE SAHİP OLMAK. R01 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE KAMU HASTANELERİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ NÜKLEER TIP BİRİMİNDE PET-CT TIBBİ GÖRÜNTÜLEME İLE İLGİLİ EN AZ İKİ YIL ÇALIŞMIŞ

OLDUĞUNU BELGELEMEK. R02 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ RADYOLOJİ ALANINDAN MEZUN OLMAK VE

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN RADYOLOJİ ÜNİTESİNDE EN AZ ÜÇ YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. R03 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 4 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ÜNİTESİNDE EN

AZ ÜÇ YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. R04 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 3 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN RADYOLOJİ ÜNİTESİNDE EN AZ ÜÇ YIL

ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. R05 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK

VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN NÜKLEER TIP BİRİMİNDE EN AZ ÜÇ YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. P01 PSİKOLOG 1 PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE PSİKOLOG MESLEK KODU İLE KAMU KURUMLARINDA EN AZ BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. NÖROPSİKOLOJİDE TESTLER UYGULAMA EĞİTİMİ İLE DİL KONUŞMA BOZUKLUKLARI EĞİTİMİNİ ALDIĞINI BELGELEMEK. AYRICA ÜNİVERSİTE ONAYLI ÇOCUK VE ERGENLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI

TERAPİ UYGULAYICI EĞİTİMİNİ ALDIĞINI BELGELEMEK. B01 BÜRO PERSONELİ 1 SİNEMA-TV BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE RADYO TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI MESLEK KODUYLA EN AZ BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGLEMEK. NAKLEN YAYIN ARACINI KULLANMA EĞİTİMİ VE JİMMY JİB OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ ALDIĞINI BELGELEMEK. B02 BÜRO PERSONELİ 1 LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU OLMAK VE KAMU KURUMLARINDA EN AZ BEŞ YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. ÖN MUHASEBE YETKİNLİK EĞİTİMİ, UYGULAMA SUNUCULARI SİSTEM YÖNETİMİ VE FATURALAMA MODÜLÜ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ İLE EN AZ 160 SAATLİK BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU EĞİTİMİ ALDIĞINI BELGELEMEK. D01 DESTEK PERSONELİ 1 RADYO-TV PROGRAMCILIĞI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. ALANINDA EN AZ İKİ YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. NAKLEN YAYIN ARACINI KULLANMA EĞİTİMİ VE TEKNİK YÖNETMENLİK EĞİTİMİ ALDIĞINI BELGELEMEK.

I - GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.



II - ÖZEL ŞARTLAR:

1 - 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)

2 - Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

5 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

6 - 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.



III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1 - Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “www.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3 - Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4 - Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya eğitim, kurs belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.



IV - BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1 - KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



V - İSTENEN BELGELER:

1 - İş Talep Başvuru Formu (“www.yyu.edu.tr” sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.)

2 - Öğrenim Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti )

3 - 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4 - Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı ya da “aslı gibidir” onaylı sureti,

5 - Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli,

6 - Adli Sicil Kaydı.

7 - Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara